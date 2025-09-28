Palermo, distrugge il parabrezza dell’autobus e ferisce l’autista

Subito dopo è fuggito facendo perdere le sue tracce. Mistretta: "Clima da far west"

PALERMO – Nuovo episodio di violenza nei confronti di un autista dell’Amat, la società che gestisce il trasporto pubblico a Palermo.

L’autista, un giovane interinale, alla guida della linea 243 in via Carlo Pisacane ha leggermente urtato un’auto, il proprietario delle vettura è sceso colpendo con un pugno il vetro anteriore dell’autobus che è andato in frantumi e le schegge hanno ferito l’autista.

L’autista della vettura subito dopo è scappato facendo perdere le sue tracce.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’autista del mezzo pubblico, successivamente trasportato in ospedale. Presenti anche i carabinieri, che stanno visionando le telecamere della zona per rintracciare l’aggressore.

“Il clima è sempre peggiore, un clima da far west”, commenta Giuseppe Mistretta, presidente dell’Amat, ai microfoni di LiveSicilia.

“Il 31 dicembre – aggiunte Mistretta – entrerà in vigore la legge nazionale che prevede le cabina di sicurezza e bottone d’allarme, ma se gli attacchi arrivano da fuori, come oggi, tutto questo non basta. Davanti questi atti la possibilità di poter agire in tempo reale non c’è”, ha concluso Mistretta.

Inzerillo: “Installare telecamere all’esterno dei mezzi pubblici”

La commissione Bilancio, la scorsa settimana, ha incontrato il presidente della partecipata Giuseppe Mistretta e avanzato la possibilità di installare delle telecamere esterne sui mezzi pubblici.

“La nostra proposta – spiega il consigliere Gianluca Inzerillo – avrebbe una doppia funzione: funzionerebbe da deterrente e permetterebbe di controllare il territorio”.

“Per installarle, però, serve l’ok da parte del comitato per l’ordine e la sicurezza e noi, come commissione – ha concluso Inzerillo – abbiamo spiegato che se dovesse arrivare l’autorizzazione ci impegneremo a trovare le risorse dall’avanzo vincolato, questo perché rappresenta un investimento e la spesa non sarebbe a carico di Amat, anche perché serve fermare questo fenomeno dilagante”.