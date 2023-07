Palermo, quarant’anni fa moriva Rocco Chinnici: “Il padre del pool antimafia”

Il ricordo: la politica, le istituzioni, la figlia

2' DI LETTURA

PALERMO – “Del metodo di mio padre rimane molto sia nell’ordinamento italiano che in quello europeo. Al centro non c’era solo la creazione del pool antimafia ma anche la necessaria cooperazione tra le forze di polizia, anche a livello internazionale”. Lo ha detto Caterina Chinnici, europarlamentare, davanti alle corone di fiori deposte in via Pipitone Federico, a 40 anni dalla strage di mafia in cui venne ucciso il padre Rocco, consigliere istruttore a Palermo. “L’intuizione di mio padre – ha aggiunto Caterina Chinnici – fu anche quella di puntare alle misure patrimoniali per aggredire i beni mafiosi”.

“Al giudice Chinnici, magistrato coraggioso e rigore, si deve l’intuizione di creare il pool antimafia”, ricorda il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“Dopo decenni e tanti servitori dello Stato uccisi brutalmente, sono stati assicurati alla giustizia tutti i vecchi padrini, ultimo Matteo Messina Denaro, responsabili delle stragi e della strategia della tensione che ha provato a piegare la società civile” dice Stefano Li Sacchi, deputato di FdI e parente del portiere che perse la vita a seguito dell’attentanto.

“La guerra non è ancora vinta, perché la mafia prova a riorganizzarsi ea rialzare la testa, dietro ogni retata e ogni colpo”, aggiunge. “La vittoria definitiva – dice Li Sacchi – si potrà ottenere quando tutti, istituzioni e società civile, sceglieranno la trasparenza della legalità contro le ombre del malaffare”.

“Rocco Chinnici ci ha insegnato come combattere la mafia. Noi continueremo su questa strada. Confermiamo il 41 bis e tutta la legislazione che ci ha permesso di raggiungere risultati positivi. Nessuna marcia indietro. Lo dobbiamo alle nuove generazioni”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Le parole del governatore siciliano Renato Schifani. “Quello di via Pipitone Federico non fu solo un attentato contro un magistrato in prima linea, ma un vero atto di guerra della mafia contro lo Stato per le modalità plateali e stragiste con cui fu realizzato. Conservarne il ricordo e soprattutto tramandarlo alle giovani generazioni è certamente un dovere”, ha detto.

Alla commemorazione di stamani erano presenti anche il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, il questore Leopoldo Laricchia, il sindaco Roberto Lagalla, Maurizio De Lucia, procuratore capo, Lia Sava, procuratrice generale.