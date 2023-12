Palermo, quel sacchetto ‘cimiteriale’ abbandonato nella mini-discarica

Lo strano ritrovamento, ecco dove

PALERMO- Quando ha visto le foto, scattate dagli operatori, Giuseppe Todaro, presidente della Rap – la partecipata che si occupa della raccolta rifiuti, a Palermo – ha fatto un salto sulla sedia. “L’immagine – racconta – mostra un sacchetto abbandonato in una mini-discarica. C’è scritto sopra: ‘Comune di Palermo, servizi cimiteriali, rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione’. Sono, cioè, cose che provengono da un cimitero”.

“Noi abbiamo segnalato tutto – spiega Todaro – e non possiamo metterci, certo, ad aprire il sacchetto. Dentro, secondo una superficiale ricognizione, dovrebbero esserci legno e terriccio. Aspettiamo sviluppi, le ipotesi che si possono fare sono tante”. Il ritrovamento è avvenuto in via Li Puma.

Gli operatori della Rap sono abituati ai ritrovamenti impropri e bizzarri. Una carcassa di maiale, pezzi di tonno e una canoa quasi integra sono già entrati nella hit parade delle stranezze. Adesso, i sacchetti da cimitero. E l’elenco si allunga.

