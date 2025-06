Palermo, quelle baracche alla stazione: “Condizione vergognosa”

La denuncia. Saranno demolite

PALERMO- Dovranno essere demolite dal Comune di Palermo le baracche che si trovano di fronte alla stazione centrale utilizzate per anni da alcuni venditori di valigie, souvenir e fumetti.

I commercianti palermitani le avevano cedute a negozianti bengalesi ma le costruzioni in lamiera nei mesi scorsi erano state sequestrate dalla polizia municipale su ordine della procura.

Adesso i magistrati le hanno dissequestrate e quindi riconsegnate all’amministrazione comunale che le dovrà demolire per realizzare un parcheggio in piazza Giulio Cesare. Operazione che dovrà essere eseguita dal Suap.

Nel frattempo, nonostante i sigilli, quelle baracche abbandonate sono state occupate da senza tetto, tossicodipendenti e sembra anche da alcune prostitute.

“E’ davvero vergognosa la condizione in cui si trovano queste baracche – dice Antonio Nicolao vicepresidente della prima circoscrizione – Il Comune deve intervenire in tempi molto brevi per ripristinare finalmente la legalità in una zona abbandonata. Poco distante c’è il parcheggio degli uffici comunali al centro di continue richieste di intervento da parte dei residenti anche quello in balia di clochard, prostitute e spacciatori. Serve una profonda azione di riqualificazione di una zona al centro di una piazza che potrebbe essere bellissima e che è invece è in stato di abbandono”.