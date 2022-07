Palermo, quinto giorno di allenamenti per i rosa

Il bollettino della giornata di oggi dal ritiro dei rosanero al "Tenente Onorato" di Boccadifalco

PALERMO – Quinto giorno di ritiro per il Palermo allenato da Silvio Baldini, che sta svolgendo la preparazione pre campionato.

Lavoro propriocettivo e di potenziamento muscolare in piscina per i rosanero, mentre di pomeriggio a Boccadifalco sul terreno di gioco del “Tenente Onorato” la squadra ha effettuato, in seguito a delle attivazioni personalizzate di prevenzione in palestra, un lavoro specifico ad alta intensità con la palla.

Anche nella giornata di domani il programma di lavoro prevederà un doppio allenamento.