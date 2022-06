Palermo, raccolta a rilento e rifiuti sui marciapiedi

La Rap: "Lavoratori costretti a turni eccezionali da mesi"

PALERMO – Procede a rilento la raccolta rifiuti a Palermo. Lo dimostrano i cumuli di sacchetti che si trovano dalla periferia al centro. E con il caldo aumentano i cattivi odori e l’aria è irrespirabile. Uno scenario di certo non nuovo per il capoluogo siciliano.

In via Brunelleschi i sacchetti di immondizia invadono marciapiedi sconfinando sulla carreggiata.

Una discarica lunga chilometri si è formata in viale della Regione siciliana Nord Ovest.

Montagne di rifiuti anche in via Mattei a Mondello.

La situazione è critica in diversi quartieri, in quello dell’Alberghiera i rifiuti traboccano dai contenitori.

La scorsa notte i pompieri sono intervenuti più volte allo Zen e in via Rocky Marciano e in via Costante Girardengo dove è stato appiccato il fuoco a cumuli di immondizia.

Intanto la Rap fa sapere che in alcune zone della città è iniziata l’attività di bonifica. Recuperati rifiuti nelle vie Tritone e Nicoletti. Bonificata anche via Messina Marine, via Galletti e in via Lanza di Scalea. Mentre in programma per stasera interventi nelle vie: F. Brunelleschi, F. Fedele, Archirafi, Tirasegno, Coppola, Corso dei Mille, Lussorio Cau, Celona, e via Brasca. Domani mattina si interverrà in viale Regione Siciliana Nord Ovest.

“I lavoratori della RAP sono da mesi costretti a dei turni eccezionali – spiega l’azienda – doppi turni, prolungamenti a doppi itinerari per sopperire alla ben nota carenza di personale che sta diventando un problema gravissimo per la RAP con ricadute sul servizio. Oggi è previsto un incontro con i sindacati, per studiare di concerto delle mosse adeguate per affrontare l’estate. Il personale – prosegue – ha il sacrosanto diritto di prendere anche dei giorni di ferie. Sono allo studio delle ipotesi di lavoro, delle azioni possibili e migliorative, nelle more – conclude – che si possa attivare il piano di fabbisogno oramai fermo da quasi un anno perchè ancora non autorizzato”.