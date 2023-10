Palermo, ragazza picchiata a colpi di casco: si cerca una baby gang

Quattro giovani in azione

1' DI LETTURA

PALERMO – Ragazza picchiata a Palermo a colpi di casco. Ad aggredire la giovane quattro ragazzi, entrati in azione mentre la vittima stava tornando a casa. L’episodio è accaduto in via Roma, nel tardo pomeriggio di mercoledì, ma la notizia si è appresa dopo due giorni.

L’aggressione in via Roma

La ragazza di 23 anni ascoltava musica con le cuffiette quando è stata raggiunta da schiaffi che l’hanno fatta cadere dalla bici. Mentre era a terra la vittima è stata raggiunta da un colpo di casco. La giovane ha raccontato che a colpirla sono state due coppie di ragazzi che, dopo l’aggressione, sono fuggite via. La vittima ha presentato una denuncia ai carabinieri. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire ai quattro aggressori. La giovane è certa di non conoscerli e non sapere per quale motivo sia stata aggredita.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI PALERMO E PROVINCIA