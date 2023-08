Palermo, stuprata a turno dal branco di ragazzi: 7 arresti

Vittima una diciannovenne. L'incontro alla Vucciria, la violenza al Foro Italico

PALERMO – Stuprata a turno dal branco. Sette giovani sono stati arrestati dai carabinieri. Avrebbero violentato una coetanea di 19 anni nella zona del Foro Italico. A dare il via alle indagini della Procura della Repubblica presso il tribunale e di quella per i minorenni è stato il racconto della vittima.

I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi insieme ai colleghi della stazione di Brancaccio hanno ricostruito la notte da incubo vissuta dalla ragazza. Lo scorso 7 luglio il gruppo di amici ha trascorso la serata alla Vucciria, uno dei luoghi più affollati nelle notti palermitane. Hanno bevuto parecchio. Poi la ragazza, sotto l’effetto dell’alcol, è stata condotta in un luogo isolato e violentata. I sette arrestati, tra cui un minorenne, appartengono allo stesso contesto sociale della diciannovenne. Che ha avuto la forza di raccontare il suo dramma alle forze dell’ordine.

I primi tre indagati sono stati arrestati lo scorso 3 agosto. Le indagini non si sono fermate e oggi sono finiti in carcere gli altri quattro indagati su ordine del giudice per le indagini preliminari.