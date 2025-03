Indagini affidate ai carabinieri

PALERMO – Due ragazzini hanno lanciato un sasso contro un autobus. È accaduto ieri, lunedì 3 marzo, in via Leonardo da Vinci. Il sasso ha mandato in frantumi il finestrino lato conducente. Per fortuna non ci sono stati feriti.

I carabinieri, attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, stanno cercando di risalire all’identità dei due minorenni.