Palermo, rapina a mano armata nel centro scarpe

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza

PALERMO – Nuovo colpo al Centro Mega in via Sirio a Palermo. Tre uomini armati di pistola sono entrati nell’esercizio commerciale che vende scarpe hanno minacciato il titolare e si sono portati via l’incasso da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Due settimane fa un altro colpo sempre nello stesso centro di vendita di scarpe. In quel caso erano stati due uomini armati di taglierino e con il volto coperto hanno fatto irruzione nel punto vendita nella zona di via dell’Orsa Maggiore. Dopo aver minacciato i dipendenti con l’arma li hanno costretti ad aprire il registratore di cassa e a consegnare i contanti.

Al vaglio anche in quel caso le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l’assalto dei rapinatori e la loro fuga lungo le vie del quartiere.

