Palermo, rapina a un portavalori al Villaggio Santa Rosalia

Il colpo davanti al Conad di via Giovanni Argento

PALERMO – Rapina a un furgone portavalori al Villaggio Santa Rosalia, a Palermo. Il colpo è stato messo a segno stamattina intorno alle 9. In azione due uomini a volto scoperto su uno scooter. I malviventi si sono avvicinati al furgone nei pressi di un supermercato Conad di via Giovanni Argento e hanno strappato una cassetta contenente danaro dalle mani di una guardia giurata.

I due sono poi scappati a bordo dello scooter in direzione di via Montegrappa. Sul colpo indagano gli agenti della squadra mobile del capoluogo che stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e stanno ascoltando alcuni testimoni. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe esserci stato un terzo complice con il ruolo di palo. Il bottino è da quantificare.