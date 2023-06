Palermo, rapina aggravata al Policlinico: un arresto

Prima il tentativo con un giovane, poi con un informatore farmaceutico

La polizia di Stato ha arrestato un palermitano, accusato di tentata rapina aggravata ai danni di un informatore farmaceutico, lungo i viali del Policlinico “Paolo Giaccone” a Palermo.

A raccontare ai poliziotti quanto successo è stato la stessa vittima che poco prima ha assistito ad un’altra tentata rapina. Un giovane a bordo di uno scooter ha fermato un giovane e gli ha chiesto dei soldi.

La prima vittima ha rifiutato di consegnare il denaro.

La presenza dell’informatore farmaceutico quale testimone ha fatto desistere il malvivente.

Quest’ultimo ha così cercato, a questo punto, di rapinare lo stesso informatore farmaceutico. Lo ha aggredito minacciando di colpirlo con il casco. Per fortuna in quella zona dell’ospedale ci sono le telecamere di sorveglianza. Se ne è accorto anche il rapinatore che non appena le ha viste è fuggito via.

A questo punto la vittima ha chiamato i poliziotti che, arrivati in zona, sono riusciti a bloccarlo.