Palermo, come ‘La Casa di carta’: un basista per il colpo in banca

I rapinatori sapevano quale parte del tetto sfondare

PALERMO – Mentre i conteggi del bottino non sono stati ancora ultimati è sul basista che si concentrano le indagini per colpo alla Bpm di via Serradifalco, a Palermo.

C’è una certezza, e c’è pure una ipotesi che prende sempre più corpo. La prima: i rapinatori sapevano esattamente quale parte del tetto dello scantinato condominiale andasse sfondato per entrare in un locale della banca e aggirare i sistemi di sicurezza. La seconda: i banditi hanno tentato di aprire con un piede di porco solo alcune delle tante cassette di sicurezza. Come se sapessero prima cosa contenessero.

I rapinatori, cinque o sei persone, mercoledì notte sono andati a colpo sicuro. Arrivati negli scantinati del palazzo sono saliti nella cisterna dell’autoclave e hanno bucato il soffitto in concomitanza dell’archivio della banca. Dopo l’apertura sono piombati nella stanza adibita al ricevimento dei clienti. Indossavano tutte e mascherine, come nella celebre serie Tv “La Casa di carta”. Cambia il colore, bianco e non rosso.

Hanno bloccato con modi energici impiegati e clienti, legandogli le mani con delle fascette di plastica. Una persona è stata picchiata. Quindi si sono fatti aprire il caveau. Il bottino sarebbe di centinaia di migliaia di euro.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di San Lorenzo, a cui si sono affiancati i colleghi del Nucleo investigativo e cioè coloro che hanno una mappatura delle famiglie mafiose della città. Se non c’è la regia di Cosa Nostra, qualcuno alla guida del mandamento della Noce deve quantomeno avere dato il benestare in cambio di una fetta del bottino.