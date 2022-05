Palermo, rapinato il direttore del bingo: bottino da 20 mila euro

Colpo in pieno giorno. Due malviventi sono arrivati in scooter

IN PIENO GIORNO

PALERMO – Hanno atteso che uscisse il direttore della sala bingo. Gli hanno puntato contro un taglierino e si sono fatti consegnare l’incasso. Bottino che supera i 20 mila euro.

È accaduto ieri pomeriggio, subito dopo pranzo, dunque in pieno giorno, in via dei Cantieri, a Palermo.

I due rapinatori sono arrivati in sella ad uno scooter. Indossavano casco e mascherina anti Covid per mascherare il volto. Uno di loro ha minacciato il direttore con un tagliabalsa. Arraffati i soldi si sono dati alla fuga. Sul colpo indaga la polizia.

I rapinatori conoscevamo i movimenti del direttore della sala bingo, sapevano che avrebbero fatto il colpo grosso.