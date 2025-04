Accerchiato e picchiato in piazza Sant’Anna per il cellulare: in ospedale

Colpo anche in via dell'Artigliere: nel mirino una donna

PALERMO – Bloccato, minacciato e picchiato. Una notte da incubo per un uomo egiziano di 33 anni a Palermo, rapinato nel centro storico. L’uomo è stato preso di mira poco prima della mezzanotte in piazza Sant’Anna, nei pressi di un locale.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri, è’ stato accerchiato da quattro extracomunitari che facendo intendere di essere armati gli hanno intimato di consegnare il cellulare. La vittima ha cercato di reagire, ma è stata spintonata e colpita al volto, finendo violentemente per terra.

La fuga e le indagini

I rapinatori sono riusciti a impossessarsi dello smartphone e si sono poco dopo dati alla fuga, facendo perdere le tracce tra i vicoli del centro storico. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato in ospedale, dove è sttao sotttposto ad accertamenti. In corso le indagini dei carabinieri per rintracciare i responsabili.

Paura in via dell’Artigliere

Un’altra rapina è stata messa a segno in via dell’Artigliere, nella zona residenziale della città. In questo caso è finita nel mirino una donna di 46 anni. E’ stata bloccata e spintonata da un uomo che dopo le minacce si è impossessato del suo cellulare. Anche inq uesto caso indagano i carabinieri e al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona.

Altre tre rapine in centro

Pochi giorni fa altre tre rapine in centro. Ad avere la peggio sono stati tre turisti, tra la zona di Ballarò e la stazione centrale. In due casi le vittime sono state minacciate con un coltello.