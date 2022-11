Assalto armato al pub Maracanà: ferito il figlio del titolare

Il colpo è andato in fumo per la reazione dei ristoratori con bastoni e bottiglie

PALERMO – Un commando ha fatto irruzione nella notte in uno dei pub più antichi di Palermo. Erano in quattro e hanno cercato di rapinare i titolari del Maracanà, in via Imperatore Federico, di fronte l’ingresso principale della Fiera del Mediterraneo. Una quinta persona li attendeva in auto per fuggire dopo il colpo.

La reazione del titolare e dei figli è stata veemente. Hanno utilizzato bastoni e bottiglie per mettere in fuga i rapinatori. Ci sono riusciti, ma uno dei figli è stato colpito alla testa con il calcio della pistola impugnata da uno dei malviventi. È stato necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso.

Sulla tentata rapina indagano gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e della sezione antirapina della squadra mobile.

L’assalto, avvenuto intorno alle tre, è stato filmato alle telecamere di videosorveglianza del locale. Non è la prima volta: già nel 2020 il Maracanà fu bersaglio dei rapinatori.

Il personale della scientifica ha eseguito i rilievi per isolare tracce utili a identificare i rapinatori.