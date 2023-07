Palermo, rapina e sparatoria: ferito un ristoratore di Mondello

Esplosi tre colpi di pistola alle gambe

PALERMO – Appena hanno capito di non potere mettere le mani sul bottino hanno fatto fuoco. Nunzio Salvato, titolare del ristorante “Da Calogero” uno dei più noti della piazza di Mondello, è ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Lo stano operando.

Ieri sera era in auto con la moglie. Stava rientrando a casa, in via Antigone. Lo hanno affiancato in tre una volta sceso dalla machina. Uno dei rapinatori, tutti incapucciati, gli ha puntato una pistola contro la faccia. Sapevano che l’uomo, 58 anni, aveva con sé l’incasso di più giorni. Circa ventimila euro. Il ristoratore temeva i soldi in un borsello che ha lanciato fra le sterpaglie, oltre il muro di recinzione della villa che si trova a Partanna Mondello.

“Soldi non ce n’è più… finirono”, avrebbe detto. Uno dei rapinatori ha reagito nel più cruento dei modi. Ha sparato tre colpi di pistola e uno ha raggiunto il ristoratore alla gamba. Una sorta di vendetta per il mancato colpo. Il ristoratore deve essere sottoposto ad un intervento chirurgico all’ospedale Villa Sofia. Sull’episodio indaga la squadra mobile di Palermo. Un dato salta subito all’occhio: i rapinatori conoscevano i movimenti e le abitudini del ristoratore. Compreso il fatto che potevano fare bottino grosso.