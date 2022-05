Palermo, rapina sventata grazie alle urla del proprietario

Non è la prima volta che nei dieci supermercati appartenenti a persone originarie del Bangladesh si registrano aggressioni e rapine

PALERMO – Entrano in negozio armati di pistola e coltello, ma il commerciante, originario del Bangladesh, li mette in fuga gridando e attivando il sistema acustico dell’allarme. E’ successo la scorsa notte in via Oreto, a Palermo dove le urla del proprietario hanno sventato la rapina.

L’inattesa reazione ha disorientato i malviventi che sono fuggiti. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Non è la prima volta che nel tratto terminale di via Oreto i gestori dei dieci supermercati gestiti da cittadini del Bangladesh subiscono aggressioni o rapine e poi denunciano