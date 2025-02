Palermo, paura per un turista americano: rapinato alla stazione

Indagini anche su un furto al supermercato Lidl di via Roma

PALERMO – Stava tornando in albergo quando è stato bloccato da un gruppo di ragazzi che l’hanno rapinato. Brutta avventura per un turista americano di venticinque anni in vacanza da qualche giorno a Palermo.

Aveva trascorso la serata nei locali del centro storico e poco dopo le 2 si trovava in piazza Giulio Cesare, a pochi metri dalla stazione centrale.

Bloccato e minacciato

Qui è stato minacciato e costretto a consegnare il portafoglio che conteneva soldi e documenti, e il suo smartphone. I malviventi si sono dati alla fuga, mentre il turista, sotto choc, ha lanciato l’allarme al 112.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare i rapinatori. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona da cui potrebbero emergere importanti dettagli per risalire al branco.

Furto al supermercato

Un furto si è inoltre registrato a poca distanza, al supermercato Lidl di via Roma, dove due giovani si sono impossessati di decine di prodotti che si trovavano nel banco frigo e sono fuggiti senza pagare. L’addetto alla sicurezza ha contattato i carabinieri che anche in questo caso hanno avviato le indagini. Poche ore prima una donna è stata aggredita e rapinata in via Messina Marine da una ragazza.