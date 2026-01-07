 Palermo, rapina in via Maqueda: arrestati tre giovani
Palermo, aggressione e rapina in via Maqueda: arrestati tre giovani

Calci e pugni alla vittima, che viaggiava a bordo di un monopattino
CRONACA
di
PALERMOLa Polizia di Stato ha arrestato tre giovani di 19, 18 e 16 anni, accusati di una violenta rapina ai danni di un ventenne bengalese. L’aggressione è avvenuta nella notte all’incrocio tra via Maqueda e via Divisi.

La vittima, che viaggiava a bordo di un monopattino, è stata circondata e colpita con calci e pugni. Il branco è riuscito a sottrargli lo smartphone, 140 euro e lo stesso mezzo, fuggendo poi verso via Lampionelli.

Nonostante le ferite, il ventenne ha inseguito uno dei rapinatori, bloccato poco dopo grazie all’arrivo di una pattuglia del Commissariato Centro. Gli agenti hanno poi intercettato e fermato gli altri due complici mentre tentavano la fuga su via Maqueda, utilizzando ancora il monopattino rubato.

