Giacca, cravatta e… rapine: arrestati due palermitani in trasferta

Polizia a Brescia

Bottino complessivo di 120 mila euro

PALERMO – Ci sono anche due residenti a Palermo fra i quattro arrestati per rapina su richiesta della Procura di Brescia. Si tratta di Fabio D’Atria, 34 anni, e Vincenzo Farina, 42 anni. I loro nomi si aggiungono a quelli di Davide Di Bella, 49 anni, e Maria Rosa La Rosa, 44 anni, residenti di Polaveno e Villa Carcina.

I due palermitani in trasferta avrebbero ricevuto “supporto e sostegno logistico” nella coppia. Obiettivo: colpire alcune banche. Tra agosto e novembre dello scorso anno sono stati presi di mira le filiali Unicredit e Cassa Padana di Sarezzo, la Bcc di Nave, Concesio e Gardone Valtrompia. I due rapinatori, minacciando gli impiegati con un taglierino, erano riusciti a farsi consegnare i 120 mila euro in contanti custoditi nella cassaforte della banca.

Il modus operandi era ripetitivo: sopralluoghi, irruzioni poco prima della chiusura precedute dall’ingresso di uno dei due banditi in abiti eleganti per non dare nell’occhio, e fuga in auto.