Protagoniste le botaniche siciliane anche nel nuovo spumeggiante drink “Galatea” della drink list estiva Polara, tra mito e gusto. Video

Le botaniche siciliane che da secoli regalano ai piatti isolani quel gusto e quell’aroma così caratteristici sono le vere protagoniste di Polara ’53, la nuova linea di toniche e soda della storica azienda di bibite modicana.

Creata per rendere omaggio alla Sicilia, la nuova linea si caratterizza per il gusto secco e le bolle piene e persistenti alla bevuta, frutto di una lunga ricerca e diverse sperimentazioni effettuate in collaborazione con la bartender di fama mondiale Chiara Mascellaro. È soprattutto però la scelta di impiegare solo aromi naturali, a partire appunto dalle botaniche che rendono unica la nostra isola, a fare la differenza in un settore, quale quello del beverage, in cui la proposta è vastissima.

Polara ’53 è anche il punto di partenza da cui prende vita la nuova drink list pensata per quest’estate 2024 e sviluppata in collaborazione con la stessa Chiara Mascellaro, una campionessa nel campo della mixology. È così che, accanto alle rivisitazioni dei cocktail che hanno fatto la storia, troviamo anche ricette inedite, dedicate alle figure femminili più affascinanti della mitologia antica.

I miti di Etna e Aretusa, Scilla e Rosemarine diventano così l’ispirazione per una proposta di cocktail estivi, dalla bevuta fresca e aromatica, perfetti per le lunghe giornate d’estate.

Vi presentiamo oggi in esclusiva su LiveSicilia il settimo cocktail della drink list dedicato alla ninfa Galatea, citata da Omero nell’Iliade e da Ovidio nelle Metamorfosi.

La più amata tra le cinquanta Nereidi amava, ricambiata, un bellissimo giovane, un pastorello di nome Aci, e l’idillio sembrava non avere fine, se non che un giorno la bellezza della ninfa fu notata dal ciclope Polifemo che divenne pazzo d’amore per lei. Più volte il ciclope le offerse il suo amore e altrettante fu rifiutato finché una sera, accecato dalla gelosia alla vista dei due amanti teneramente abbracciati, uccise il povero Aci scagliandogli contro un masso di lava. La disperazione della giovane impietosì lo stesso Zeus che riportò in vita il pastorello nella forma di dio fluviale: dal suo sangue infatti nacque un piccolo fiume. Galatea a sua volta divenne spuma del mare, sicché il loro amore poté continuare a vivere nei secoli.

Le note dolci e il gusto deciso caratterizzano il cocktail a lei dedicato, reso ancora più rinfrescante dal gusto vivace della Botanical Tonic Polara ‘53.

Nella video ricetta trovate il procedimento spiegato dalla sua creatrice, Chiara Mascellaro, ma eccovi anche gli ingredienti per rifarlo a casa: 50 ml rum bianco agricolo, 50 ml cordiale cocco e peperoncino verde, 15 ml succo limone, top Botanical Tonic Polara ‘53.