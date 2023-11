Palermo, record di trapianti all’Ismett: 31 interventi in un mese

Numeri mai così alti per l'istituto

PALERMO – Un mese da record per l’Ismett di Palermo. A ottobre, infatti, sono stati realizzati 31 interventi di trapianto, in media uno per ogni giorno. “Non era mai stato effettuato un numero così elevato di trapianti in un solo mese nella storia dell’Ismett“, dichiara Angelo Luca, direttore dell’istituto.

“Nello specifico, abbiamo effettuato 15 trapianti di fegato, di cui uno da donatore vivente, 11 trapianti di rene, inclusi due da donatore vivente, due trapianti di cuore, due di polmone e un trapianto combinato di rene e pancreas. Le quattro sale operatorie di Ismett sono state impiegate simultaneamente in più occasioni per questi trapianti. Siamo riusciti con successo ad eseguire tre trapianti di fegato contemporaneamente, due pediatrici e un adulto”, continua Luca.

I dati di Ismett Palermo

Nel 2023, Ismett ha effettuato 166 trapianti dall’inizio dell’anno, compresi 89 trapianti di fegato, 51 di rene, 13 di cuore, 11 di polmone e 2 trapianti multiorgano. Si sono inoltre distinti 35 trapianti da donatore vivente e, tra questi, 25 trapianti di fegato pediatrici.