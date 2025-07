Palermo, Regata “5 Fari”: 24 barche al via da Acqua dei Corsari

Da percorrere 140 miglia del classico percorso tra Palermo-Trapani-Mondello

Saranno 24 le barche che alle 10 di sabato 5 luglio prenderanno il via da Acqua dei Corsari per la XI regata “5 Fari”, organizzata dalla Canottieri Palermo e inserita nel calendario delle 18 prove del campionato italiano off-shore.

Da percorrere 140 miglia del classico percorso tra Palermo-Trapani-Mondello. Caratteristica della competizione i passaggi obbligatori a lambire i due fari di Ustica, poi quello dello Scoglio Porcelli a Trapani e lungo il ritorno verso l’arrivo domenica a Mondello, quelli di San Vito e di Capo Gallo.

Da battere il record della traversata, stabilito lo scorso anno dalla barca veneziana Anemos II in 17 ore 33’ e 59’’. Si preannuncia una avvincente sfida tra la competitiva flotta siciliana e gli equipaggi da Genova. Particolarmente attesi gli equipaggi su barche che già hanno vinto questa manifestazione d’alto mare.

Tra questi QQ7 di Michele Zucchero della Lega Navale Palermo (nel 2021) e i campioni in carica su Sagola Spartivento del timoniere Peppe Fornich dello YC Favignana. Ma tanti occhi puntati sul recente vincitore del campionato italiano di gruppo 2, South Kensington di Massimo Licata D’Andrea con i colori del Roggero di Lauria.

A puntare al primo successo in questa competizione, dopo esserci andata vicino nelle precedenti dieci edizioni è la Canottieri Palermo. Le tre barche di punta schierate dal sodalizio presieduto da Pasquale Giardina sono Quattrogatti di Andrea Casini, Loup Solitaire di Salvatore Pardo e Cochina di Pier Giorgio Fabbri. Tre imbarcazioni dal grande curriculum e sempre tra le protagoniste nel panorama della vela d’altura nazionale, senza contare che Cochina vanta anche una vittoria alla Palermo-Montecarlo.

La regata in tempo reale potrà essere seguita on line sul sito web “regatacinquefari.it” in collaborazione con U-Track.