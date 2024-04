Palermo-Reggiana, altre due assenze tra i convocati di Mignani

Vasic non recupera

PALERMO – Il tecnico del Palermo Michele Mignani perde altri due calciatori in vista della sfida interna contro la Reggiana. Gli assenti previsti erano Di Mariano e Vasic per infortunio, con la presenza di quest’ultimo in forte dubbio già da giorni e adesso confermata.

Ai due infortunati tra i rosanero, però, si sono aggiunti anche Giuseppe Aurelio e Mamdou Coulibaly. Il primo è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione al soleo della gamba sinistra, come riporta il sito ufficiale del Palermo. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Coulibaly, invece, non sarà disponibile a causa di un risentimento muscolare. Confermata, infine, la presenza di Ranocchia.

I convocati di Mignani

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro la Reggiana:

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

11 Insigne

13 Kanuric

14 Ranocchia

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

22 Pigliacelli

23 Diakité

25 Buttaro

27 Soleri

32 Ceccaroni

53 Henderson

70 Traorè