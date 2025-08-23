Palermo-Reggiana: tutto pronto al “Barbera”, le formazioni ufficiali – LIVE

Allo stadio “Renzo Barbera” va in scena la prima giornata del campionato di Serie B 2025-2026. All’esordio stagionale in casa in campionato, il Palermo di Pippo Inzaghi ospita la Reggiana di Davide Dionigi.
Palermo-Reggiana: la partita
Articolo in aggiornamento
Ore 20.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma per le ore 21.00
Ore 20.20 – Le due squadre entrano in campo per il riscaldamento prima della partita
Ore 20.10 – Iniziano a riempirsi gli spalti del “Barbera”, previsti circa 30.000 spettatori
Palermo-Reggiana: il tabellino
PALERMO: 22 Bardi, 3 Augello, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 66 Joronen, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
REGGIANA: 1 Motta, 2 Papetti, 7 Marras, 10 Tavsan, 11 Gondo, 16 Reinhart, 17 Libutti (C), 23 Rover, 26 Bertagnoli, 43 Bonetti, 90 Portanova. A disposizione: 12 Seculin, 3 Bozzolan, 4 Rozzio, 5 Stulac, 6 Vallarelli, 9 Novakovich, 13 Meroni, 14 Quaranta, 19 Basili, 44 Mendicino, 91 Conte, 98 Cavaliere. Allenatore: Dionigi.
ARBITRO: Pezzuto (Lecce). Primo assistente: Di Giacinto (Teramo). Secondo assistente: Pascarella (Nocera Inferiore). Quarto ufficiale: Vogliacco (Bari). VAR: Volpi (Arezzo). AVAR: Del Giovane (Albano Laziale).
MARCATORI:
NOTE: