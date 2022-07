Palermo-Reggiana, da oggi biglietti in vendita

Tutte le informazioni sulla vendita dei tagliandi per la gara di Coppa Italia in programma domenica 31 luglio alle 21:00

PALERMO – A partire dal 27 luglio alle ore 14:00 aprirà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Reggiana valevole per il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, prevista per domenica 31 luglio alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:55 di domenica 31 luglio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera. (Tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00. Domenica 31 luglio fino alle 15:00).

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti:

TARIFFA INTERA

Curva nord (superiore e inferiore) € 5 Curva sud (superiore e inferiore) € 5 Gradinata – Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore) € 8 Tribuna Laterale (superiore e inferiore) € 14 Tribuna Centrale (superiore) € 20 Tribuna Centrale (inferiore) € 30



SETTORE OSPITI: i residenti nella Regione Emilia Romagna potranno acquistare il biglietto nelle rivendite abilitate VIVATICKET e online esclusivamente in curva sud anello superiore e fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara.