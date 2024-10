Palermo-Reggiana, Henry: “Avevamo bisogno di questa vittoria in casa”

L'attaccante: "Ci serve tempo e so che è difficile chiederlo"

“Ho visto tante cose oggi, stiamo crescendo e oggi è bello perché il risultato è giusto. In allenamento ho visto che siamo più forti, magari ci serve un po’ di tempo. Stiamo migliorando e spero che possiamo farlo ancora”. Così Thomas Henry commenta la vittoria per 2-0 del Palermo ai danni della Reggiana.

“Finalmente trovo un gol anche io, fa veramente piacere, ma soprattutto abbiamo i tre punti che è la cosa più importante – spiega l’attaccante dei rosa, autore del secondo gol -. Dobbiamo continuare così come una squadra. Avevamo bisogno di questo successo in casa, deve essere la nostra forza giocare qui”.

“Siamo tanti giocatori nuovi, per alcuni è la prima esperienza magari fuori dalla Francia come per Le Douaron. Abbiamo bisogno di tempo e so che è difficile chiederlo. Non abbiamo pensato troppo al peso di non vincere in casa, oggi è arrivata questa prima vittoria e spero di continuare così”, ha concluso Henry.