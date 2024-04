Il Palermo si prepara al match contro la Reggiana: si rivede Ranocchia

Da valutare Aurelio e Vasic

PALERMO – I rosanero guidati da Michele Mignani proseguono nel percorso di preparazione atletica e tattica in vista della prossima sfida interna contro la Reggiana. Nelle ultime tre gare, dall’arrivo del nuovo allenatore, il Palermo ha ottenuto tre pareggi consecutivi e sabato 27 aprile (calcio d’inizio alle ore 16.15) l’obiettivo sarà raggiungere la prima vittoria al “Renzo Barbera” contro la squadra di mister Nesta.

Non sarà sicuramente della partita Francesco Di Mariano. Nell’ultima gara tra le mura amiche contro il Parma del turno precedente, il calciatore palermitano ha lasciato anzitempo il campo dopo uno scontro di gioco con Estevez al 30’. Uscito in barella dal “Barbera”, il numero 10 dei rosanero ha riportato una grossa ferita al ginocchio destro suturata con 19 punti. Il suo rientro dovrebbe comunque avvenire entro i playoff.

Ranocchia torna in gruppo

Ci sono, però, anche buone notizie per mister Mignani. Il centrocampista Filippo Ranocchia sembra essere rientrato in gruppo e con ogni probabilità sarà convocato per la gara contro la Reggiana. Resta da valutare il suo impiego dal primo minuto o a partita in corso, considerata la lunga assenza che lo ha tenuto lontano dal campo.

Ranocchia aveva subito una lesione al bicipite femorale della coscia destra nella gara in trasferta contro il Lecco (il 10 marzo 2024). Dopo circa un mese e mezzo, dunque, sembra essere tornato a disposizione dell’allenatore del Palermo. L’ex Empoli, dal suo arrivo in rosa nel mercato di gennaio, aveva messo a segno quattro gol e un assist in otto presenze.

Da valutare Vasic e Aurelio

Resta in corso di valutazione, infine, la presenza di altri due calciatori rosanero. Il primo è Aljosa Vasic, reduce da un edema osseo al terzo ed al quarto metatarso del piede destro. Il suo recupero sembra essere in dirittura d’arrivo, ma non è certo se sarà presente per il match di sabato contro la Reggiana.

Mentre potrebbe non esserci il terzino mancino Giuseppe Aurelio. Il numero 31 del Palermo è a rischio in vista della gara interna contro la compagine guidata da Alessandro Nesta. Tutti disponibili, dunque, i restanti calciatori presenti nella rosa di Michele Mignani. Sabato al “Barbera” i rosanero puntano alla vittoria.