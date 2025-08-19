Palermo-Reggiana: al via la vendita dei biglietti per la prima al “Barbera”

Prezzi e info per l'esordio in casa dei rosanero nella nuova stagione di Serie B

Alle ore 16.00 di martedì 19 agosto inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Reggiana. Il match è valido per la 1ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026 ed è in programma sabato 23 agosto alle ore 21.00 allo stadio “Renzo Barbera”.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

sito Vivaticket ;

; punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).

Palermo-Reggiana: dettaglio prezzi biglietti

Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14*** PROMO UNIPA**** Centralissima 103 € 82 € 82 € – – Tribuna Centrale 73 € 57 € 57 € – – Tribuna Laterale 48 € 40 € 40 € – – Gradinata Inferiore 34 € 30 € 30 € – 25 € Gradinata Superiore 28 € 23 € 23 € 14 € 21 € Curve 22 € 18 € 18 € – 16 €

* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto

** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto

*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero

**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’info point stadio Renzo Barbera (GIO-VEN 10.00-13.00 / 15.00-17.00)

Rosanero experience

Tornano al “Barbera” anche le esclusive VIP Experience e Family Experience: vivi il match day da protagonista, dentro e fuori dal campo. TUTTE LE INFO QUI

Cambio utilizzatore e info stadio

PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Intero: cedibile a tutti;

Ridotto donna: cedibile solo a donna;

Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;

Ridotto under 16: non cedibile;

Ridotto under 14: non cedibile;

Promo università: non cedibile.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;

presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;

essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.

Il Palermo raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.