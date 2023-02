Palermo-Reggina, i rosanero chiamano a raccolta i tifosi

Cresce il numero di biglietti venduti

PALERMO – “Il nostro sogno è vincere con la Reggina domenica prossima, il nostro sogno è vedere tanta gente che spingerà i nostri ragazzi a fare una grande partita. Dunque stimolo i nostri tifosi, facciamo capire a questi ragazzi nuovi cosa vuol dire essere il Palermo, cosa vuol dire tifare per il Palermo. E sono sicuro che se creiamo questo tipo di condizione sarà dura per gli avversari”. Sono queste le parole dell’allenatore rosanero Eugenio Corini dopo Ascoli-Palermo, terminata 2-1 per i siciliani, durante la conferenza stampa post partita dello scorso weekend. Un invito ai tifosi palermitani per riempire lo stadio in vista della gara contro la squadra di Pippo Inzaghi.

Domenica 5 febbraio, infatti, il club rosanero ospiterà la Reggina allo stadio “Renzo Barbera”, in occasione della sfida valevole per la 23ª giornata del campionato di Serie B. La prima di una serie di partite difficili per la compagine di mister Corini, che inizierà un vero e proprio tour de force contro le squadre di vertice del campionato cadetto. I calabresi, infatti, occupano attualmente il terzo posto in classifica a quota 39 punti, con una sola lunghezza di distanza dal secondo posto. Una squadra ben costruita e che, risultato dopo risultato, si è imposta durante la prima parte di stagione in Serie B.

Anche per questo motivo la società di viale del Fante, i nuovi acquisti e tutta la squadra rosanero stanno cercando di chiamare a raccolta i tifosi del capoluogo siciliano in vista della sfida di domenica in programma alle ore 16.15. Fino al tardo pomeriggio di giovedì 2 febbraio, il Palermo ha reso noto che oltre 5000 supporter hanno già acquistato il biglietto per il match contro gli amaranto. La gara giocata al “Barbera” con più spettatori presenti fino a questo momento della stagione è Palermo-Genoa del 9 settembre 2022: per la sfida terminata 1-0 in favore dei padroni di casa c’erano ben 23.643 tifosi nell’impianto di sportivo di viale del Fante. L’obiettivo, dunque, potrebbe essere quello di superare questa cifra in vista di questa e delle successive gare che i rosa dovranno affrontare.