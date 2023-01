Stop al mercato, il Palermo chiude per Aurelio e Masciangelo

Tutti gli acquisti e le cessioni del club rosanero durante la sessione invernale

Il gong finale della sessione invernale di calciomercato è arrivato alle ore 20.00. Anche la tranche del mese di gennaio, iniziata giorno 2 e terminata giorno 31, è già alle spalle. Il Palermo di Eugenio Corini, ormai da alcuni mesi sotto l’ala del City Football Group, si è adoperato durante questa sessione per sfoltire e allo stesso tempo rinforzare la squadra in vista dell’ultima parte di stagione nel campionato cadetto. Diversi i calciatori che hanno salutato il capoluogo siciliano, un po’ meno quelli approdati in rosanero.

LE CESSIONI

La prima cessione ufficiale in ordine cronologico è stata quella di Andrea Accardi, il difensore palermitano trasferitosi al Piacenza. Uno degli addii più sentiti per la piazza del capoluogo siciliano, considerato che Accardi era l’unico calciatore reduce dalla compagine rosa fallita e poi rinata partendo dal campionato di Serie D. A seguire, sono stati formalizzati i seguenti trasferimenti: Manuel Peretti alla Recanatese (prestito), Mladen Devetak alla Viterbese (prestito), Roberto Crivello al Padova (prestito) e Roberto Floriano al Sangiuliano City (cessione definitiva). Dopo alcuni giorni, intervallati dall’arrivo di Renzo Orihuela, le cessioni sono ricominciate con Edoardo Pierozzi che ha raggiunto il Como (prestito) e con Masimiliano Doda che è diventato un calciatore dell’Imolese (prestito). Terminato il lavoro di sfoltimento, il direttore sportivo dei rosa Rinaudo, insieme a Zavagno e (poco dopo) a Bigon, si è dedicato a puntellare la compagine rosanero.

GLI ACQUISTI

Il primo nuovo arrivato in casa Palermo è stato Renzo Orihuela. Il difensore in maglia numero 4 è giunto in Sicilia dal Montevideo City Torque, uno dei club appartenenti alla galassia della holding emiratina. Dopo di lui è stato il turno di Gennaro Tutino, giunto in prestito con diritto di opzione dal Parma. Nel corso degli ultimi giorni di gennaio, poi, il Palermo ha ufficializzato il ritorno di Valerio Verre, arrivato in prestito dalla Sampdoria, e l’arrivo di Simon Graves Jensen, ceduto definitivamente dal Randers ai rosanero. Il 31 gennaio, infine, ultima giornata utile disponibile per chiudere operazioni di mercato, il Palermo ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Giuseppe Aurelio dal Pontedera, esterno mancino classe 2000. Alcuni istanti prima dello stop definitivo, il club rosanero ha reso ufficiale anche l’arrivo in prestito dal Benevento di Edoardo Masciangelo.