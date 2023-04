Palermo, i play-off restano alla portata ma occhio alle spalle

La gara contro il Benevento sarà fondamentale per capire le ambizioni dei rosa nelle ultime giornate del torneo cadetto

2' DI LETTURA

PALERMO – Nonostante il cammino a rilento dell’ultimo periodo i play-off restano alla portata del Palermo. La compagine rosanero è uscita sconfitta dalla trasferta di Venezia ma, nonostante il k.o., la distanza dall’ultimo posto utile per gli spareggi promozione è rimasta invariata per via della concomitante sconfitta del Pisa in casa della Ternana.

UN CAMMINO DA PLAY-OUT

I risultati raggiunti negli ultimi mesi dal Palermo sono sicuramente lontani da un andamento play-off. Soli nove punti nelle ultime dieci giornate frutto di una vittoria, sei pareggi e tre sconfitte che hanno portato i rosa ad uscire da una zona play-off che, nonostante tutto, rimane comunque a soli tre punti.

Rendimento, quello delle ultime dieci partite, uguale a quello della SPAL e inferiore solo a quello di Perugia con otto punti raccolti e Brescia e Benevento in fondo con sette punti. Le statistiche della Serie B dicono quindi che i rosa hanno al momento una media punti da play-out più che da play-off, vicina a quella delle ultime quattro squadre della graduatoria cadetta.

IL SOGNO È VIVO MA OCCHIO DIETRO

La prossima gara casalinga contro il Benevento sarà quindi, per vari motivi, fondamentale per capire quali potranno essere le ambizioni del Palermo nelle rimanenti quattro sfide di campionato. Una vittoria contro il fanalino di coda del torneo, vista la complicata sfida del Pisa al “San Nicola” contro il Bari, potrebbe infatti tenere ancora viva la speranza di una risalita in piena zona play-off.

Un successo contro il Benevento permetterebbe inoltre ai rosa di allontanare definitivamente i fantasmi di un pericoloso riavvicinamento alla zona play-out. Il Cosenza sedicesimo dista al momento sei punti e una vittoria dei rosa, con quattro giornate rimanenti alla fine del torneo, metterebbe l’ipoteca definitiva alla permanenza in Serie B. In caso di risultato negativo e di un conseguente accorciamento del divario rispetto agli spareggi salvezza, il Palermo dovrebbe invece iniziare a guardarsi le spalle per evitare di ricadere nei bassifondi della classifica.