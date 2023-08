Palermo, esercitazioni sulla fase difensiva per i rosa di Corini

Continua la preparazione dei rosa in vista dell'amichevole contro il Melita prevista per giovedì 24 agosto

PALERMO – Continua la preparazione del Palermo in vista della sfida di giovedì 24 agosto allo stadio “Renzo Barbera” contro il Melita. Dopo il pari a reti bianche contro il Bari i rosa affronteranno in amichevole la compagine maltese in sostituzione della seconda giornata del campionato di Serie B, rinviata in attesa di conoscere le squadre che completeranno il calendario cadetto.

Nella seduta mattutina del 22 agosto, al centro sportivo di Torretta, la squadra guidata da Eugenio Corini ha effettuato un’attivazione e circuit training in palestra, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva e partite a campo ridotto. Unico indisponibile Aurelio, sulla via del recupero e possibile rientrante per la terza giornata di campionato contro la Reggiana prevista per il 28 agosto.