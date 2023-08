Palermo, a Torretta lavoro sulla fase offensiva e partita a tema

Prosegue il lavoro dei rosa in attesa del test amichevole contro i maltesi del Melita

PALERMO – Prosegue il lavoro quotidiano del Palermo di Eugenio Corini in vista dell’amichevole del 24 agosto, allo stadio “Renzo Barbera”, contro i maltesi del Melita. Il test si svolgerà in sostituzione del match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B, rinviato in attesa di conoscere l’esito delle vicende giudiziarie che completeranno le componenti del torneo cadetto 2023/2024.

Nella mattina del 23 agosto, al Palermo F.C. CFA di Torretta, i rosanero hanno svolto un’attivazione e mobilità, un circuito metabolico, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Organico al completo per l’allenatore di Bagnolo Mella fatta eccezione per Aurelio, ormai sulla via del recupero in vista della ripresa del campionato.