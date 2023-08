Palermo, 5-0 in allenamento congiunto con l’Ambrosiana

Contro il club di Eccellenza a segno Mancuso, Segre, Soleri, Brunori e Lucioni

1' DI LETTURA

PALERMO – Seduta pomeridiana oggi, mercoledì 9 agosto, a Veronello per il Palermo che continua la sua preparazione in vista del primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro il Cagliari.

I rosanero hanno svolto un allenamento congiunto con l’Ambrosiana, formazione veneta che milita nel campionato di Eccellenza, che si è concluso con il punteggio di 5-0: a segno Mancuso, Segre, Soleri, Brunori e Lucioni.

Oltre a Mancuso e Soleri, anche Nicola Valente ha preso parte al test, mentre Giuseppe Aurelio ha lavorato a parte.