Palermo: Graves in gruppo, si ferma prima Bettella

Ancora lavoro sulla fase difensiva per i rosa

PALERMO – Il Palermo guidato da Eugenio Corini, venerdì 7 aprile, ha svolto una seduta mattutina al “Tenente Onorato” di Boccadifalco in vista della sfida contro il Cosenza in programma il lunedì successivo.

La squadra rosanero ha svolto un’attivazione e sprint, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed un partita a tema. Il difensore Simon Graves ha lavorato in gruppo. Lavoro differenziato programmato per Alessio Buttaro. Infine Davide Bettella, in via precauzionale, ha interrotto l’allenamento prima del resto del gruppo.