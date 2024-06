Palermo, il PalaMangano riapre al pubblico: sulle tribune 900 spettatori

Anello: "Lavoriamo per ospitare anche altri sport oltre il basket"

PALERMO – Il PalaMangano riapre al pubblico con una capienza di 900 spettatori sugli spalti. L’impianto sportivo torna ad essere a disposizione della città dopo anni di chiusura.

Nella giornata di martedì 4 giugno 2024, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha dato il via libera all’agibilità. Via libera arrivato dopo un sopralluogo nell’impianto di via Ugo Perricone Engel 14, a Passo di Rigano.

È stato espresso, a tal proposito, parere favorevole al rilascio della licenza per lo svolgimento di manifestazione sportive fino al 31 luglio 2025. Il pubblico tornerà a riempire gli spalti del PalaMangano.

Anello: “Basket e non solo al PalaMangano”

“Le tribune potranno tornare riempirsi di tifosi nella casa del basket – dice l’assessore Anello -, ma stiamo lavorando per ospitare anche ad altre discipline come calcio a 5, pallavolo e pallamano. Ad aprile avevamo aperto l’impianto in occasione della gara di ritorno dei playoff promozione fra Green Basket Palermo e Capo d’Orlando, ma era un’agibilità temporanea”.

“Adesso, ultimate le verifiche sugli impianti igienico-sanitari, elettrico, anti-incendio, sui parcheggi e sugli aspetti urbanistici ed edilizi, i palermitani potranno finalmente riconquistare la struttura intitolata a Massimo Mangano, grande coach di pallacanestro in serie A”, prosegue Anello.

“Un risultato importante che testimonia il cambio di passo impresso dall’amministrazione Lagalla sulla gestione degli impianti sportivi della città e premia il lavoro dell’assessorato al turismo, sport e gestione impianti sportivi che ho l’onore di rappresentare. Lo sport a Palermo torna a vivere”, ha concluso.