Palermo, riapre la bretella lato mare del ponte Corleone FOTO

Nei prossimi giorni è prevista anche la riapertura della corsia laterale che dal carcere Pagliarelli porta all'ex Baby Luna

PALERMO – Riapre al traffico la bretella lato mare di viale Regione in prossimità del Ponte Corleone. La corsia laterale (in direzione Trapani) torna percorribile dalle auto, che non dovranno più immettersi sulla circonvallazione all’altezza di via Villagrazia.

“La riapertura della laterale della circonvallazione all’altezza del Ponte Corleone, lato mare, è un importante risultato – ha dichiarato Dario Chinnici del gruppo consiliare Lavoriamo per Palermo -: consentirà di rendere più fluida la circolazione di viale Regione siciliana, alleggerendo il traffico, grazie all’avanzamento dei lavori sul ponte. I lavori pubblici in città, dopo anni di ritardi e lentezze, finalmente sono ripartiti grazie anche all’impegno dell’assessore Totò Orlando. Sul Ponte Corleone – ha concluso Chinnici – abbiamo preso un impegno con la città che stiamo mantenendo, a partire dal coinvolgimento di Anas, e continueremo a tenere alta l’attenzione fino alla conclusione degli interventi”.