Palermo, riapre la vasca scoperta della piscina comunale

L'annuncio dell'assessora Figuccia: l'impianto di viale del Fante torna pienamente agibile

PALERMO – Oggi pomeriggio alle 15 riapre la vasca scoperta della piscina comunale a Palermo. Lo rende noto l’assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia “L’impianto di viale del Fante diventa pienamente agibile, con entrambe le vasche finalmente aperte agli sportivi palermitani. Ma – prosegue – Figuccia – non ci fermiamo certo qui. Continuano, infatti, gli interventi di pulizia straordinaria di tutta la struttura da parte della Reset e dai dipendenti comunali. Si sta provvedendo, inoltre, ad avviare le procedure per il ripristino di alcuni impianti tecnologici, in atto non pienamente funzionanti, che miglioreranno ulteriormente la qualità di fruizione dell’impianto”.

“Faremo di tutto – conclude l’assessore – affinché il periodo buio sia definitivamente alle spalle, consapevoli che non bisogna mai abbassare la guardia per mantenere in funzione un “malato grave” come la piscina comunale che ha costantemente la necessità di cure e grandi attenzioni”.