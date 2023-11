Palermo ricorda Calogero Zucchetto, ucciso dalla mafia 41 anni fa

L'agente di polizia morì il 14 novembre 1982

PALERMO – Palermo ricorda Calogero Zucchetto. Nella mattinata del 14 novembre, giorno in cui venne ucciso da due killer mafiosi nel 1982, si è svolta la commemorazione in via Notarbartolo, proprio dove morì l’agente di polizia.

Alla commemorazione era presente Massimo Mariani, alla prima uscita pubblica da nuovo prefetto di Palermo. In via Notarbartolo c’erano anche alcuni giovanissimi studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Alberico Gentili”, oltre a diverse autorità cittadine.

Chi era Calogero Zucchetto

Zucchetto ci occupava di mafia e in particolare collaborava alla ricerca dei latitanti. Negli anni ottanta, presso la squadra Mobile della Questura di Palermo, collaborò con il commissario Ninni Cassarà. Venne ucciso il 14 novembre 1982, all’uscita dal bar “Collica” in via Notarbartolo, con cinque colpi di pistola alla testa sparati da due uomini in sella a una moto.