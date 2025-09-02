Palermo ricorda Dalla Chiesa, ecco le strade che verranno chiuse

PALERMO – Palermo si prepara a commemorare il sacrificio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di Polizia Domenico Russo. Mercoledì 3 settembre si terranno le cerimonie civili e anche una messa in Cattedrale.

Il Comune ha emanato l’ordinanza che prevede la chiusura di alcune strade e l’istituzione dei divieti di sosta. A partire dalla mezzanotte tra il 2 e 3 settembre circolazione vietata in via Omodei, 20 metri prima e dopo via Carini, e dalle 9 in via Incoronazione, piazza Sett’Angeli, corso Vittorio Emanuele (da Porta Nuova alla Cattedrale) e da via del Bastione.

Da mezzanotte divieto di sosta in alcuni tratti di via Carini, via Ricasoli, via Archimede, piazza Nascè, via Omodei e ancora in via Incoronazione, via Bonello, piazza Sett’Angeli e via Simone da Bologna.

Anche le linee degli autobus subiranno quindi temporanee modifiche.