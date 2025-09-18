Palermo ricorda Totò Schillaci: il calendario degli appuntamenti

Un anno fa, moriva l'eroe di Italia '90

PALERMO – È passato un anno dalla morte di Totò Schillaci, il calciatore che trasformò l’estate del 1990 in un sogno nazionale. Il 18 settembre 2024 il bomber palermitano è stato strappato alla vita a 59 anni da un tumore al colon. Cresciuto nel quartiere Cep, Totò Gol fu capocannoniere a Italia ’90 conquistando Scarpa d’Oro e Pallone d’Oro del Mondiale. Un exploit che lo consegnò alla storia, simbolo di riscatto e orgoglio nazionale.

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Schillaci scelse di restare legato alla sua città, aprendo una scuola calcio per i giovani e continuando a rappresentare un punto di riferimento per Palermo. Il primo anniversario della sua scomparsa è oggi occasione di memoria collettiva. Palermo e l’Italia lo ricordano come uomo prima ancora che atleta: simbolo di un calcio capace di emozionare, bandiera di un Sud che rivendicava orgoglio e dignità.

Palermo, l’inaugurazione del murale dedicato a Totò Schillaci

Nella mattinata di giovedì 18 settembre, a Palermo, nel quartiere Passo di Rigano, è stato inaugurato un murale dedicato a Totò Schillaci, alla presenza dei suoi familiari e del sindaco Roberto Lagalla. L’opera, che si estende sulla facciata di un edificio di nove piani, è stata realizzata in soli sette giorni, in via Cartagine 9, su iniziativa della Fondazione Made in Sicily Museum. L’immagine di Totò Schillaci in maglia azzurra, con gli occhi sgranati e le braccia alzate dopo un gol, resta l’icona indelebile di Italia ’90, il volto che gli italiani continuano a ricordare.

Nell’opera compare la parola “Yume”, che in giapponese significa “sogno”: un richiamo alla forza universale del sognare, capace di unire i siciliani nel mondo e di intrecciarsi con l’esperienza giapponese vissuta dal bomber palermitano. “L’opera rappresenta un Albero delle Radici, il cui tronco è la figura di Totò, le radici lo abbracciano e lo legano alla terra – ha spiegato l’autore Andrea Sposari – mentre la chioma è il simbolo del “Made in Sicily” e rappresenta la capacità fattuale del popolo siciliano”.

“La nostra idea è che ogni palermitano e siciliano quando in difficoltà possa pensare a quest’opera sentendo le parole che lui direbbe: puoi farcela”, hanno aggiunto Giovanni Callea e Davide Morici, ideatori del progetto.

Lagalla: “L’omaggio di Palermo a uno dei suoi figli più amati”

“A un anno dalla scomparsa di Totò Schillaci, Palermo rende omaggio a uno dei suoi figli più amati, un simbolo dello sport, dell’impegno e dell’orgoglio siciliano – ha dichiarato il sindaco Lagalla – La realizzazione del murale ‘Yume: Un Sogno per Palermo’ in via Cartagine è un gesto dal grande valore simbolico e affettivo, che va ben oltre l’arte urbana: è il segno tangibile di quanto Totò abbia lasciato un segno profondo nella storia e nel cuore della nostra comunità”.

“Ringrazio sinceramente la Fondazione Made in Sicily Museum per aver voluto fortemente questo progetto e per aver coinvolto in maniera corale istituzioni, aziende e cittadini – ha proseguito il primo cittadino – Come amministrazione, siamo orgogliosi di aver sostenuto questa iniziativa, che rappresenta solo la prima di una serie di attività che da qui alle prossime settimane celebreranno la figura di Totò Schillaci”.

“In pieno accordo con la sua famiglia, stiamo lavorando per promuovere ulteriori eventi e progetti che ne ricordino il valore sportivo, umano e simbolico – ha concluso Lagalla – Perché Totò merita di essere ricordato con continuità, con affetto e con quella dignità che solo i grandi riescono a trasmettere, anche dopo la loro scomparsa. Palermo non dimentica chi l’ha resa fiera nel mondo. Totò Schillaci resterà per sempre un esempio di passione, sacrificio e amore per la propria terra”.

Anniversario morte Schillaci, tutti gli appuntamenti

Per celebrare il ricordo di Totò Schillaci è stato organizzato un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà Palermo per diverse giornate di settembre. Alle 18 di giovedì 18 settembre, al Cep, la Chiesa di San Giovanni Apostolo ospiterà una messa in suo ricordo.

La serata sarà dedicata a “Un sogno per Palermo”, un incontro in via Cartagine con familiari, amici, storici giocatori del Palermo e personalità del mondo culturale e artistico, chiamati a condividere ricordi e testimonianze. Allo scoccare della mezzanotte, sulle piattaforme digitali sarà pubblicato “Totò”, il brano che il cantautore Sabu Alaimo ha voluto dedicare all’eroe di “Notti Magiche”. Alle 17 di venerdì 19 settembre, a Palazzo Drago Airoldi di Santacolomba, la proiezione del documentario “Dalla strada al pallone: storia di Totò Schillaci” firmato da Alberto Castiglione.

Venerdì 19 settembre, presso lo spazio Cre.Zi. Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa, Jessica Schillaci – primogenita del compianto bomber – presenterà il suo libro dal titolo “Solo io posso scrivere di te. Ricordi di un papà campione” (Cairo Editore). Il giornalista Roberto Gueli modererà l’incontro in programma alle 17,30. Saranno presenti per un saluto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alla Politiche Giovanili Fabrizio Ferrandelli.

Il 21 settembre, ai campi Ribolla, andrà in scena il primo Memorial dedicato al bomber: un triangolare di calcio per onorare la memoria di chi, proprio in quei campi, aveva mosso i primi passi. Nei giorni successivi saranno ancora le parole di Jessica Schillaci a guidare il ricordo del padre attraverso il suo libro con tre nuove presentazioni aperte al pubblico: il 26 settembre a San Lorenzo, il 27 al Parco Himera e il 29 alla Biblioteca Comunale.

