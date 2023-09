Palermo, rider aggredito dal branco con schiaffi e minacce a Ballarò

La denuncia della Cgil di Palermo

PALERMO – Aggressione ai danni di un rider a Palermo. L’episodio si è verificato domenica sera, nel quartiere di Ballarò. Vittima un rider di Just Eat, che è stato prima avvicinato e poi aggredito da un gruppo di circa nove persone, presumibilmente minorenni, che ha provato con schiaffi, spintoni e minacce a rubargli zaino, bicicletta e lo stesso ordine che il corriere si stava accingendo a consegnare a domicilio nelle vicinanze.

Il sindacato esprime vicinanza al lavoratore

L’episodio è stato reso noto dalla Cgil di Palermo. “Il rider ha reagito con coraggio – spiega il sindacato – per proteggere il suo mezzo di lavoro e l’ordine che doveva consegnare ma la situazione è rapidamente degenerata. Alla fine il rider è riuscito a difendersi e a portare a termine la consegna. Quindi ha denunciato quanto accaduto alla stazione dei carabinieri di Palermo centro”. La Filt Cgil Palermo “condanna duramente l’aggressione e manifesta la propria vicinanza al lavoratore coinvolto”, si legge sulla nota a firma del segretario generale Fabio Lo Monaco e della segretaria responsabile dei rider Olga Giunta.

Gli ultimi casi di violenza a Palermo

L’episodio di Ballarò arriva a pochi giorni da un week end caratterizzato dalla violenza a Palermo. Tra gli episodi che si sono verificati una maxi rissa nella zona della Champagneria, un accoltellamento in piazza Don Sturzo e l’aggressione a una coppia in via Ernesto Basile.