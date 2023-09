Notte violenta a Palermo, 16enne accoltellato in una rissa

Indagini in corso anche sulla maxi lite nella zona della movida

PALERMO – Giallo a Palermo sul ferimento a coltellate di un ragazzo di 16 anni. Il giovane è stato colpito in piazza Don Sturzo, a pochi metri dalla centralissima piazza Politeama. Il minore ha raccontato di essere stato aggredito attorno alle 3 del mattino da alcuni giovani sconosciuti.

La lite e poi le coltellate

Il sedicenne accoltellato è stato ferito alla faccia e al braccio con un coltello. Non si conosce il motivo. La vittima è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico dai sanitari del 118. Le indagini su questa aggressione sono condotte dalla polizia. La lite forse è scoppiata per futili motivi tra due gruppi che poi sono dileguati non appena sono intervenuti i poliziotti.

La maxi rissa in piazza Spinuzza

La polizia, intanto, indaga anche su una maxi rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica a piazza Spinuzza, nel cuore della movida palermitana, chiamata anche zona Champagneria, distante poche centinaia di metri da piazza Don Sturzo. Qui una quarantina di persone se le sono date di santa ragione e hanno danneggiato sedie e tavolini. L’allarme è stato lanciato da altri clienti e da alcuni residenti. La notte violenta del capoluogo siciliano è proseguita poi con l’aggressione nei confronti di due coniugi da parte di un gruppo di ragazzini, nella zona di via Ernesto Basile. Tre episodi che arrivano a meno di 24 ore dalla presentazione della Control room al Comando di polizia municipale: una nuova arma a disposizione delle forze dell’ordine che a partire dal 2024 dovrebbe aumentare il livello di sicurezza in città.