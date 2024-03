Palermo, rimosse le cataste residue delle “vampe” bruciate FOTO

Le attività continueranno anche nella giornata di domani

PALERMO – Gli operatori della Rap, in questo fine settimana, hanno bonificato i siti oggetto di vandalismo nel giorno che ha preceduto la festa di san Giuseppe, con le vampe.

Nello specifico, gli operatori sono intervenuti nelle vie: Antonio di Rudinì angolo via Michele Cipolla, Via Gaspare Mignosi angolo via Antonio Ugo, via Tiro a Segno, via Filippo Corazza angolo Vito D’Ondes Reggio, via Nicola Alongi, ma anche in via Mico Geraci, in via Orsa Minore, altezza civico 214, in via Nina Siciliana , in via Perpignano e ancora, in via Carmelo Lazzaro , via Cimbali angolo Spedalieri. A seguire si interverrà anche in via San Raffaele Arcangelo.

Le attività per rimuovere il bruciato in altri dieci siti continueranno anche domani, martedì 26 marzo, e proseguiranno fino al ripristino delle normali condizioni delle strade coinvolte da questi comportamenti fuori dalle regole. Per le suddette attività in campo una pala meccanica, un cassone scarrabile con motrice e un autocarro. A seguire interverrà anche una spazzatrice.

In prima circoscrizione i siti individuati che saranno oggetto di intervento dopo la caratterizzazione del rifiuto sono: Piazza Kalsa, via Li Puma, via Amedeo D’Aosta, via Di Vittorio, via Norman Zarcone (rotatoria) via Galvani 64 , via Favier. In quinta circoscrizione: via Tindari. In ottava circoscrizione: via Cimbali/ Spedalieri.

Le attività di prevenzione avviate una decina di giorni prima del 19 marzo, in sinergia con le forze dell’ordine e con la supervisione della cabina di regia guidata dalla questura di Palermo, avevano portato alla rimozione preventiva, in oltre 25 siti, di cataste di legno pronte ad essere incendiate. A poche ore della festa diversi siti sono stati nuovamente presi di mira ed allestiti con pezzi di legno.