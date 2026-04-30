Palermo, rimprovera alcuni ragazzini e gli rompono il setto nasale

L'aggressione dopo una pallonata

PALERMO – È stato preso a calci e pugni da un gruppo di ragazzini dopo un rimprovero. Gli hanno fratturato il setto nasale.

La vittima dell’aggressione è un uomo di 45 anni. Aveva rimproverato un gruppetto di ragazzini che lo hanno colpito con una pallonata mentre giocavano davanti alla chiesa di San Tarcisio in via Sebastiano La Franca, non lontano dal Policlinico.

L’uomo è stato soccorso prima da alcuni commercianti che hanno chiamato il 118. Sull’episodio indaga la polizia.

Il piazzale davanti alla chiesa è diventato luogo di ritrovo dei giovanissimi. Si radunano con motorini elettrici e si crea il caos.