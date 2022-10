Palermo, Rinaudo confermato come direttore sportivo

Il dirigente palermitano manterrà il suo ruolo

PALERMO – Il Palermo F.C. comunica, tramite una nota ufficiale, di aver formalizzato l’incarico di direttore sportivo a Leandro Rinaudo. “A Leandro un nuovo in bocca al lupo da parte del City Football Group, del Presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge nel comunicato.

Il dirigente palermitano aveva preso il posto dell’ormai ex direttore sportivo Renzo Castagnini che si è dimesso alcuni mesi insieme al tecnico Silvio Baldini. Doveva essere un ruolo “ad interim”, che invece si è trasformato in una conferma definitiva. Tutto questo grazie anche al lavoro svolto durante la sessione estiva di calciomercato in collaborazione con Luciano Zavagno.