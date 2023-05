Brunori e il Palermo insieme fino al 2027, si lavora per il rinnovo

L'attaccante e il club rosanero hanno un unico obiettivo

2' DI LETTURA

PALERMO – Partire dalle certezze per costruire il proprio futuro. Così il Palermo sta programmando la stagione 2023/2024 che vuole vivere da protagonista nel campionato di Serie B. E sicuramente il capitano dei rosanero Matteo Brunori fa parte proprio di queste certezze. L’attaccante italo-brasiliano, infatti, ha concluso la stagione con un bottino molto importante: 17 gol e 4 assist per lui con la maglia della società di viale del Fante. Numeri rilevanti che hanno dato seguito al suo momento d’oro vissuto in Serie C l’anno prima sempre con i colori rosanero addosso.

Un rendimento da vero e proprio bomber, che gli ha permesso di mantenere le aspettative che la piazza del capoluogo siciliano aveva su di lui. L’amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini, pochi giorni fa, è stato molto chiaro: “Il prossimo anno dobbiamo alzare il livello, sicuramente, dobbiamo essere competitivi per la promozione in Serie A. Non ci vogliamo nascondere ma non vogliamo neanche essere presuntuosi o promettere qualcosa che non siamo in grado di poter di poter garantire. Attraverso investimenti strategici nella parte sportiva e nelle strutture non possiamo pensare di non dare al Palermo un ruolo da protagonista. Il Palermo deve essere protagonista nel calcio italiano e questo passa attraverso la programmazione”. E dal punto di vista sportivo, Matteo Brunori sarà un punto fermo nel futuro dei rosanero.

Al termine della regular season, Brunori è arrivato terzo, al pari di Cheddira, nella classifica dei marcatori del campionato, alle spalle solo di Lapadula e Pohjanpalo. Un rapporto, quello tra l’attaccante numero 9 e la città di Palermo, che si è rafforzato giorno dopo giorno da due anni a questa parte. Elementi, questi, che hanno spianato la strada a un possibile rinnovo di contratto. Attualmente, infatti, il centravanti nato in Brasile è legato al club rosanero fino al 2026, ma tutto sembra promettere bene per un prolungamento della scadenza di contratto di almeno un anno (2027). A conferma dell’amore sportivo sbocciato tra Brunori e il capoluogo siciliano. Un storia che è destinata a proseguire ancora per un po’ di tempo, con l’obiettivo comune di riportare in massima serie la compagine guidata da Eugenio Corini.