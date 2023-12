Palermo, altra rissa davanti alla discoteca: cittadini esasperati

Sono intervenute numerose volanti della polizia e dei carabinieri

PALERMO – Maxi rissa la scorsa notte quando davanti alla discoteca Notr3 in via Pasquale Calvi a Palermo, non molto distante da via La Lumia dove nella notte tra sabato e domenica scorso sono stati sparati dei colpi di pistola.

I residenti hanno lanciato l’allarme e sono intervenute in massa le volanti della polizia e le auto dei carabinieri. L’intera strada è stata bloccata per consentire agli agenti di riportare la calma e iniziare a identificare quanti si trovavano nei pressi del locale.

“Situazione insostenibile”

“Una situazione insostenibile – dice chi è stato svegliato nella notte dalle urla -. Basta nulla per scatenare la rissa. I giovani escono dai locali non più lucidi e così si innescano queste azioni violente che coinvolgono decine di giovani. Appena una settimana fa in via La Lumia, ma può succedere in qualunque zona di Palermo dove i giovani fanno tardi fino a notte”.